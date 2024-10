Ferito da un colpo di fucile nel bosco a Capiago Intimiano: ragazzo di 18 anni operato d'urgenza (Di domenica 13 ottobre 2024) Tragedia sfiorata nei boschi di Capiago Intimiano. Nella notte, intorno alle ore 2 di notte (13 ottobre 2024), un ragazzo di 18 anni è stato Ferito all'addome da un colpo sparato da un fucile da caccia.A esplodere il colpo sarebbe stato, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Quicomo.it - Ferito da un colpo di fucile nel bosco a Capiago Intimiano: ragazzo di 18 anni operato d'urgenza Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tragedia sfiorata nei boschi di. Nella notte, intorno alle ore 2 di notte (13 ottobre 2024), undi 18è statoall'addome da unsparato da unda caccia.A esplodere ilsarebbe stato, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Difende la madre dal compagno e viene ferito con un colpo di pistola - la donna : “Non sapevo avesse un’arma” - Un 18enne di Novate Milanese (Milano) è stato ferito al collo con un colpo di pistola esploso dal compagno della madre. La donna è riuscita a parlare con il figlio, ormai fuori pericolo: "Non andavano d'accordo, ma nessuno si sarebbe potuto aspettare una cosa del genere".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Tentata rapina in via Foria : colpo di pistola esploso - nessun ferito - NAPOLI – La scorsa notte, in via Foria a Napoli, si è verificata una tentata rapina che ha coinvolto due persone. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili. Sul luogo è stato rinvenuto un bossolo calibro 7,65 mm. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. (Primacampania.it)

Tentato omicidio a Melito Porto Salvo - 35enne ferito al collo con un colpo di arma da fuoco - Questa notte, a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, un uomo di 35 anni è stato ferito al collo con un colpo d'arma da fuoco. L'episodio si sarebbe verificato al termine di una lite sulla quale hanno avviato le indagini i carabinieri del comando provinciale che hanno già... (Reggiotoday.it)