Superguidatv.it - Endless Love anticipazioni turche: Emir ricatta Nihan

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nelle prossime puntate(Kara Sevda) assisteremo a un escamotage diKozcuo?lu. Tutto avrà inizio nel momento in cui Kemal avrà la certezza che Deniz è sua figlia. La certezza di Soydere darà il via a una serie di eventi che porteranno dapprima lui in carcere e poi rischieranno di far finirein manicomio. Dietro a tutto ci sarà – ancora una volta – lo zampino di. Trame: Kemal accusato di rapimento Non appena Kemal avrà la sicurezza che Deniz sia sua figlia, non intenderà lasciarla un solo minuto in più vicino a. Per questo motivo – d’accordo con– cercherà di rapire la bambina.però dimostrerà di essere sempre un passo avanti al suo nemico, anche grazie alla complicità di Banu.