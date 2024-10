“È una vergogna”. Tu si que vales nella bufera, il concorrente nudo sul palco: Mediaset non censura (Di domenica 13 ottobre 2024) Niente bollino rosso a Tu si que vales: Mediaset non censura e scoppia la polemica sui social. Durante l’ultima puntata del popolare talent show di Canale 5 una performance ha scatenato le reazioni forte del pubblico. Le immagini trasmesse in prima serata hanno colto tutti di sorpresa e ancora oggi l’episodio era ancora al centro di animate discussioni sui social network. Molti spettatori si sono detti indignati, alcuni addirittura scioccati, tanto che una vera e propria ondata di reazioni ha invaso i commenti online. “Fate vomitare”, ha scritto un utente sotto il video ricondiviso sui canali ufficiali di Mediaset. Il telespettatore evidentemente non aveva gradito lo spettacolo. Mentre altri hanno applaudito. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Niente bollino rosso a Tu si quenone scoppia la polemica sui social. Durante l’ultima puntata del popolare talent show di Canale 5 una performance ha scatenato le reazioni forte del pubblico. Le immagini trasmesse in prima serata hanno colto tutti di sorpresa e ancora oggi l’episodio era ancora al centro di animate discussioni sui social network. Molti spettatori si sono detti indignati, alcuni addirittura scioccati, tanto che una vera e propria ondata di reazioni ha invaso i commenti online. “Fate vomitare”, ha scritto un utente sotto il video ricondiviso sui canali ufficiali di. Il telespettatore evidentemente non aveva gradito lo spettacolo. Mentre altri hanno applaudito.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teo Mammucari : “A Tu sì que vales prendevo un sacco di soldi per stare seduto ma a Mediaset non tornerei” - Teo Mammucari spera in una seconda edizione de Lo Spaesato, il programma con il quale è tornato a condurre in Rai: “Me lo sono conquistato a L’Acchiappatalenti e Ballando. Se Rai non lo rifarà, andrò altrove”.Continua a leggere . (Fanpage.it)