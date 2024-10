Anteprima24.it - Due tentati furti nella notte: i ladri messi in fuga dagli allarmi

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDuein abitazione si sono registratitra sabato e domenicafrazione di Cubante in viale Europa tra le ore 22 e le 24. Ignoti hanno in entrambi i casi forzato le serrande di ingresso delle finestre di due diversi appartamenti, ma non hanno sottratto nulla dalle case, probabilmente dissuasi dallo scattare dio per altri imprevisti. Sono intervenuti i Carabinieri per avviare le indagini e risalire ai colpevoli. L'articolo Due: iinproviene da Anteprima24.it.