Dispersione scolastica Parsi | I giovani non vedono la scuola come un’opportunità di valore imprescindibile ma come un obbligo privo di scelta

La psicologa Maria Rita Parsi ha condiviso su "Il Giorno" una riflessione critica sulla Dispersione scolastica, definendola un segnale dell'incapacità degli adulti di trasmettere ai giovani il piacere e la ricerca del sapere.

