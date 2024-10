Tvplay.it - Di Livio SHOW Attacca LEAO e poi Va CONTRO Gli Arbitri: “Juventus PENALIZZATA”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Angelo Diha parlato ai microfoni di TVPlay nel suo appuntamento settimanale e hatoe glidi Serie A Nel suo consueto passaggio settimanale è intervenuto Angelo Di, ex giocatore della, che ha parlato del Milan e di Rafael, per lui maggior delusione finora, ma anche deglila. Un focus su quello che è stato l’inizio di stagione dell’nte rossonero che non riesce a sbloccarsi e a trascinare la squadra di Fonseca. Ma anche su quello che è stato l’operato fin qui degliin Serie A, protagonisti di diverse scelte discutibili dall’inizio della stagione. L’estratto completo nel video pinnato in alto all’interno di questo articolo, per recuperare lo spezzone settimanale di Angelo Di. L'articolo Die poi VaGli: “” proviene da TvPlay.it.