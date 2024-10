Liberoquotidiano.it - "Cosa c'era dentro la lettera che mi ha dato Roby Baggio". Sofia Goggia, la storia che commuove l'Italia

(Di domenica 13 ottobre 2024) A infortunio incassato ed ennesima riabilitazione in corso, la foto diabbracciata a Robertoaveva commosso il mondo dello sportno, non solo dello sci. La regina delle nevi azzurre aveva ancora gli occhi di tristi di chi sapeva la montagna che avrebbe dovuto scalare: il 5 febbraio del 2024 la frattura scomposta di tibia e malleolo aveva stroncato la stagione, ma sotto sotto aveva posto forti dubbi anche sul futuro di carriera della velocista 31enne, capace di aggiudicarsi tra i tanti riconoscimenti un oro e un argento alle Olimpiadi, un argento mondiale e 4 Coppe del mondo di discesa libera. Quell'incontro con, il Divino costretto a convivere per 20 anni con un ginocchiolmente "saltato in aria" quando ancora era poco più di un adolescente, assume oggi un risvolto ancora più profondo.