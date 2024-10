Contrasto alle truffe, l’Arma dei Carabinieri incontra gli anziani (Di domenica 13 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e pianificata dal Comando Provinciale di Taranto, lo scorso pomeriggio, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Martina Franca ha incontrato presso l’aula consiliare “Ciro Caretta” del Comune di Monteiasi gli anziani che hanno aderito all’iniziativa, pubblicizzata nei giorni precedenti. Il tema, di delicata attualità, è stato trattato dall’Ufficiale proprio per mettere in guardia le persone più deboli e fragili dai sempre più diversi e subdoli escamotages messi in campo da astuti truffatori che fanno leva sui sentimenti e, talvolta, sulla solitudine di chi, in buona fede, è disposto a cedere loro non solo denaro, ma anche gli oggetti preziosi più cari, credendo di aiutare un parente in difficoltà. Tarantinitime.it - Contrasto alle truffe, l’Arma dei Carabinieri incontra gli anziani Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro leagli, promossa dal Comando Generale deldeie pianificata dal Comando Provinciale di Taranto, lo scorso pomeriggio, il Comandante della Compagniadi Martina Franca hato presso l’aula consiliare “Ciro Caretta” del Comune di Monteiasi gliche hanno aderito all’iniziativa, pubblicizzata nei giorni precedenti. Il tema, di delicata attualità, è stato trattato dall’Ufficiale proprio per mettere in guardia le persone più deboli e fragili dai sempre più diversi e subdoli escamotages messi in campo da astuti truffatori che fanno leva sui sentimenti e, talvolta, sulla solitudine di chi, in buona fede, è disposto a cedere loro non solo denaro, ma anche gli oggetti preziosi più cari, credendo di aiutare un parente in difficoltà.

