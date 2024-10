Cina: funzionario thailandese esprime giudizio positivo su sviluppo cinese (Di domenica 13 ottobre 2024) Pechino, 13 ott – (Xinhua) – Korn Dabbaransi, presidente dell’Associazione di amicizia thailandese-cinese ed ex vice primo ministro della Thailandia, ha espresso un giudizio positivo sull’esperienza della Cina nello sconfiggere la poverta’. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: funzionario thailandese esprime giudizio positivo su sviluppo cinese Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Pechino, 13 ott – (Xinhua) – Korn Dabbaransi, presidente dell’Associazione di amiciziaed ex vice primo ministro della Thailandia, ha espresso unsull’esperienza dellanello sconfiggere la poverta’. Agenzia Xinhua

