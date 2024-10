"Ci sparano contro ma non ce ne andremo. Se messi in pericolo sapremo rispondere" (Di domenica 13 ottobre 2024) Il generale alla guida del contingente italiano in Libano: "Massima attenzione, l'Idf viola le risoluzioni delle Nazioni Unite. La missione sostiene le forze armate di Beirut e i civili" Ilgiornale.it - "Ci sparano contro ma non ce ne andremo. Se messi in pericolo sapremo rispondere" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il generale alla guida del contingente italiano in Libano: "Massima attenzione, l'Idf viola le risoluzioni delle Nazioni Unite. La missione sostiene le forze armate di Beirut e i civili"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Libano - le Idf sparano contro una base Unifil. Tajani sbotta : “I soldati italiani non si toccano” - Dure parole di condanna sono arrivate dal ministero degli Esteri di Beirut contro gli attacchi alla base Unifil. L'articolo Libano, le Idf sparano contro una base Unifil. Ha poi definito “inammissibile” quanto successo, poiché ci sarebbero prove inequivocabili che siano stati soldati israeliani a sparare contro le basi Unifil e che in mattinata si è verificato un altro incidente in una base ... (Dayitalianews.com)

Sparano un laser accecante contro i paparazzi : la trovata dei bodyguard di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti fa discutere. Ecco cosa è successo a Roma - L’attore si trovava a Roma per una cena all’aperto in un ristorante del centro città , a pochi passi da via Giulia, assieme alla compagna Vittoria Ceretti. DiCaprio si è poi spostato all’interno del locale e da lì è uscito poco tempo dopo indossando la famigerata mascherina chirurgica dei tempi del Covid. (Ilfattoquotidiano.it)

Beatrice Luzzi ancora “sotto attacco” : Orlando - Pettinelli e Merlino sparano a zero contro l’opinionista del Grande Fratello - Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Anna Pettinelli è tornata a parlare del Grande Fratello, concentrandosi sulle parole dell’opinionista Cesara Buonamici. . In studio, Pettinelli ha colto l’occasione per esprimere il suo disaccordo con la collega Beatrice Luzzi, che ha recentemente criticato Shaila Gatta per il suo comportamento nella Casa. (Blogtivvu.com)