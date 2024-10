Terzotemponapoli.com - Chiellini e Barzagli tornano alla stagione 2017/2018

(Di domenica 13 ottobre 2024) Giorgio, dirigente della Juventus ed ex calciatore bianconero, e Andreahanno rilasciato alcune dichiarazioni sullaa La Gazzetta dello Sport. I tifosi del Napoli ancora oggi ricordano il goal di Koulibaly allo Stadium. Tutti erano sicuri che fosse stato l’anticamera di uno scudetto che poi non arrivò per diversi motivi, alcuni ancora non chiari. di seguito le dichiarazioni dei due ex difensori della Juventus.: “Dopo la sconfitta col Napoli eravamo convinti che sarebbe stata dura” Così l’ex difensore bianconero: “Dopo la sconfitta col Napoli eravamo convinti che sarebbe stata dura, ma eravamo sempre in testa. La percezione di tutto il resto dell’Italia era che noi fossimo secondi, invece eravamo primi. Quando vincemmo a San Siro, onestamente, dentro di noi era finita”.