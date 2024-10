Capire lo smartphone. Una lezione per tutti (Di domenica 13 ottobre 2024) Fucecchio, 13 ottobre 2024 – Nel mese di ottobre, al punto digitale facile di Fucecchio all’InformaGiovani, sono in programma due incontri di facilitazione digitale gratuiti: giovedì 24 alle 16 per un’introduzione allo smartphone e giovedì 31 sempre alle 16 per una lezione su come utilizzare app e Spid su smartphone. I punti digitale facile sono centri fisici il cui scopo è fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione per favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione delle competenze informatiche. Il punto digitale facile di Fucecchio è inserito nella sede dell’InformaGiovani, che rappresenta un servizio storico e un punto di riferimento per tutti i cittadini per avere informazioni e orientamento su tante tematiche: scuola, lavoro, formazione, cultura, eccetera. Lanazione.it - Capire lo smartphone. Una lezione per tutti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Fucecchio, 13 ottobre 2024 – Nel mese di ottobre, al punto digitale facile di Fucecchio all’InformaGiovani, sono in programma due incontri di facilitazione digitale gratuiti: giovedì 24 alle 16 per un’introduzione alloe giovedì 31 sempre alle 16 per unasu come utilizzare app e Spid su. I punti digitale facile sono centri fisici il cui scopo è fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione per favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione delle competenze informatiche. Il punto digitale facile di Fucecchio è inserito nella sede dell’InformaGiovani, che rappresenta un servizio storico e un punto di riferimento peri cittadini per avere informazioni e orientamento su tante tematiche: scuola, lavoro, formazione, cultura, eccetera.

