Calciomercato Atalanta, rinforzi in vista per gennaio: la Dea pensa al doppio colpo

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’comincia are alindella finestra di. La Dea ha ricominciato a macinare gioco, come dimostrano le larghe vittorie ai danni di Shakhtar e Genoa nelle ultime due uscite. Tuttavia, soprattutto in campionato, la squadra di Gasperini non ha convinto appieno e deve ancora esprimere la miglior versione di se stessa. Ecco perché, la dirigenza nerazzurra starebbe giàndo al, alla ricerca dei giusti profili per rinforzare la rosa. In questo momento, infatti, gli orobici starebberondo a ben due calciatori per fare un deciso upgrade già a metà stagione., pressing su Zhegrova Ildell’, pur con anticipo, sembrerebbe già in pieno movimento. La Dea vuole confermare quanto di buono mostrato nella passata stagione e provare al contempo a migliorare il piazzamento in campionato.