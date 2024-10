Thesocialpost.it - Brebemi, maxi incidente in galleria. Strada chiusa e auto distrutte: è un’esercitazione

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Questa mattina è in corso una grande esercitazione d’emergenza lungo ladella, tra Treviglio e Caravaggio, che coinvolge diverse forze di soccorso pubblico e Protezione Civile. L’operazione, avviata con l’attivazione dei protocolli di sicurezza reali, simula un gravele con vari veicoli coinvolti e almeno quattro feriti in condizioni critiche.Leggi anche: Bologna, scontro frontale moto-: morto il 25enne Paolo Cancian Operazione coordinata dalla prefettura di Bergamo Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco, ambulanze del 112 emediche, mentre l’intera operazione è coordinata dalla Prefettura di Bergamo. È stato attivato il Comitato Operativo per la Viabilità e un Posto di Comando Avanzato (PCA) nelle vicinanze del luogo del sinistro.