Bebe Vio | Per me Parigi 2024 è stata la Paralimpiade dell’amore

(Di domenica 13 ottobre 2024) “La paura di ogni atleta è di arrivare alla terzapensando che ogni persona si aspetta che devi vincere. Puoi arrivare nella migliore condizione possibile ma la paura c’è.la prima in cui sono arrivata in buona forma. Èla, avevo attorno a me tutte le persone che mi amano“. Lo ha dettoVio, bronzo nel fioretto a squadre aalla terza personale. L’azzurra ha poi aggiunto: “Durante la sfilata avevo un vestito assurdo ma ero lì per rappresentare lo sport e il mondo paralimpico: un’emozione incredibile. Potere portare la fiaccola durante la cerimonia di apertura è qualcosa più grande di te. Ho pianto come una disperata. Fiera di fare parte del mondo paralimpico“. Infine ha rivelato: “”I miei amici hanno rubato le carrozzine pur di starmi vicino ed entrare nella zona disabili.