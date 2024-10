Ascolti TV 12 Ottobre: Testa a Testa tra “Tú Sì Que Vales” e “Ballando con le Stelle” (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella serata di sabato 12 Ottobre, si è registrato un vero Testa a Testa tra “Tú Sì Que Vales” su Canale 5 e “Ballando con le Stelle” su Rai 1. Il programma di Canale 5 ha ottenuto 3.530.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 25,7%, mentre “Ballando con le Stelle” ha conquistato 3.419.000 spettatori con un leggero vantaggio di share, pari al 25,9%. Altri Programmi in Prima Serata Sul podio al terzo posto, il programma “In altre parole” su La7 ha totalizzato 874.000 telespettatori, con uno share del 5,1%. Ecco i risultati degli altri programmi della serata: Rai 2: “FBI” ha registrato 709.000 spettatori (3,9% di share), seguito da “FBI International” con 716.000 spettatori e il 4,3% di share. Italia 1: Il film “L’era glaciale” è stato visto da 687.000 telespettatori (4,2% di share). Rete 4: “Freedom – Oltre il confine” ha totalizzato 349. Spettacolo.periodicodaily.com - Ascolti TV 12 Ottobre: Testa a Testa tra “Tú Sì Que Vales” e “Ballando con le Stelle” Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella serata di sabato 12, si è registrato un verotra “Tú Sì Que” su Canale 5 e “con le” su Rai 1. Il programma di Canale 5 ha ottenuto 3.530.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 25,7%, mentre “con le” ha conquistato 3.419.000 spettatori con un leggero vantaggio di share, pari al 25,9%. Altri Programmi in Prima Serata Sul podio al terzo posto, il programma “In altre parole” su La7 ha totalizzato 874.000 telespettatori, con uno share del 5,1%. Ecco i risultati degli altri programmi della serata: Rai 2: “FBI” ha registrato 709.000 spettatori (3,9% di share), seguito da “FBI International” con 716.000 spettatori e il 4,3% di share. Italia 1: Il film “L’era glaciale” è stato visto da 687.000 telespettatori (4,2% di share). Rete 4: “Freedom – Oltre il confine” ha totalizzato 349.

