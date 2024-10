Ilgiorno.it - Ancora risse tra giovanissimi al luna park. A Desio volano colpi e bottiglie: due ragazzi in ospedale

(Di domenica 13 ottobre 2024)(Monza e Brianza) – Altro giro, altra corsa. Vecchia storia, quella delcome “zona franca” che diventa campo di battaglia, perin cerca di botte (da dare e prendere) e guai. Ma che negli ultimi tempi sembra rinnovarsi con nuove repliche. Anche a, nei giorni scorsi, lo stesso scenario di sfida e violenza. Come accaduto solo pochi giorni prima a Giussano, sempre nel contesto delle giostre, con una baby gang in azione contro un 13enne. Questa volta la dinamica, per quanto confusa e in via di accertamento, appare un po’ diversa: non il branco contro un singolo, quasi indifeso. Bensì una vera e propria disfida tra due bande. Con almeno dueferiti, per fortuna non in modo grave, che hanno avuto bisogno di recarsi in pronto soccorso per le cure del caso. È successo nel tardo pomeriggio.