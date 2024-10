Amici 24, spoiler 13 ottobre: primo eliminato, chi è la nuova allieva e cosa è successo (Di domenica 13 ottobre 2024) La puntata di Amici di Maria De Filippi, registrata oggi 10 ottobre, sarà trasmessa domenica 13 ottobre 2024, a partire dalle 14 su Canale 5. L’attesa per i fan è alta, poiché il talent show ha già iniziato a delineare i primi momenti cruciali, con sfide e performance che porteranno gli allievi a contendersi l’ambito "Amici 24, spoiler 13 ottobre: primo eliminato, chi è la nuova allieva e cosa è successo" L'articolo Amici 24, spoiler 13 ottobre: primo eliminato, chi è la nuova allieva e cosa è successo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Amici 24, spoiler 13 ottobre: primo eliminato, chi è la nuova allieva e cosa è successo Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di domenica 13 ottobre 2024) La puntata didi Maria De Filippi, registrata oggi 10, sarà trasmessa domenica 132024, a partire dalle 14 su Canale 5. L’attesa per i fan è alta, poiché il talent show ha già iniziato a delineare i primi momenti cruciali, con sfide e performance che porteranno gli allievi a contendersi l’ambito "24,13, chi è la" L'articolo24,13, chi è laproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Amici 24 - puntata 13 ottobre con Fiorella Mannoia e Virginio - Grande ritorno al talent di Maria per l’autore e cantautore Virginio che presenta il suo nuovo singolo Amarene. In studio anche Giorgio Meneschincheri, medico e docente al Gemelli di Roma, ideatore di Tennis & Friends. Nella puntata di domenica 13 ottobre di Amici di Maria De Filippi saranno ospiti in studio Fiorella Mannoia e Virginio Domani domenica 13 ottobre alle ore 14. (Spettacolo.eu)

Amici - le anticipazioni e gli ospiti di domenica 13 ottobre - Ecco gli ospiti e le prime anticipazioni Amici, gli allievi della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi si stanno preparando per affrontare una nuova puntata. Fiorella Mannoia nel corso della puntata oltre a ricoprire il ruolo di giudice si esibirà sul brano “Disobbedire”, mentre Virginio canterà “Amarene”. (361magazine.com)

Anticipazioni Amici 13 ottobre : due allieve a rischio e un nuovo ingresso (famoso) - Non sono mancati gli scontri in studio per i compiti assegnati dai professori durante la settimana. Così le due, come da regolamento, hanno dovuto sfidare due ragazzi scelti dalla produzione per il proprio banco. Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni del 13 ottobre La classe della scuola di Amici è già formata, ma negli anni abbiamo imparato che per mantenere il proprio banco gli allieve ... (Dilei.it)