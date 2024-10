Alunna bocciata due volte alla scuola primaria, i genitori fanno ricorso e il Tar lo accoglie: “La scuola non ha valutato l’età della bimba e il suo disagio psicologico”. SENTENZA (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Tar del Lazio, con la SENTENZA n.8686/2024, pubblicata lo scorso 9 settembre, ha annullato la decisione di una scuola di non ammettere un'Alunna della quinta primaria alla classe successiva. La SENTENZA, emessa a seguito del ricorso presentato dai genitori della minore, contesta la motivazione addotta dalla scuola, giudicata insufficiente alla luce della normativa vigente. L'articolo Alunna bocciata due volte alla scuola primaria, i genitori fanno ricorso e il Tar lo accoglie: “La scuola non ha valutato l’età della bimba e il suo disagio psicologico”. SENTENZA . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Tar del Lazio, con lan.8686/2024, pubblicata lo scorso 9 settembre, ha annullato la decisione di unadi non ammettere un'quintaclasse successiva. La, emessa a seguito delpresentato daiminore, contesta la motivazione addotta d, giudicata insufficientelucenormativa vigente. L'articolodue, ie il Tar lo: “Lanon hae il suo”.

