Africa | l' eterna battaglia per l' acqua

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nel 1995, quando la Banca Mondiale avvertì che «se le guerre del XX secolo sono state combattute per il petrolio, quelle del XXI secolo avranno come oggetto l’», la dichiarazione non fu presa troppo sul serio. Eppure, i conflitti tra popoli e nazioni legati all’accesso alle risorse idriche è aumentato esponenzialmente nel nuovo millennio, e questa tendenza – dicono i dati - è destinato a proseguire. Tra il 2000 e il 2009, per esempio, sono stati censiti 94 conflitti, mentre tra il 2010 e il 2018 si è arrivati addirittura a quota 263. A rivelarlo è il rapporto dell’Unesco The United Nations world water development report 2019: leaving no one behind, la cui disamina non lascia dubb.