AEW: Bryan Danielson avrebbe richiesto che fosse proprio Moxley a chiudere la sua carriera da full timer

Ieri notte a WrestleDream il regno titolato di Bryan Danielson è giunto alla fine per mano di Jon Moxley. Mox non solo si è laureato nuovamente AEW Champion, ma pare proprio aver messo fine alla carriera da full timer dell'American Dragon. Lui stesso aveva affermato che una volta che avrebbero perso il titolo si sarebbe ritirato dalla competizione a tempo pieno per dedicarsi alla famiglia.

Danielson ha voluto Mox

Secondo quanto evidenziato da Sean Sapp di Fightful Select, Bryan Danielson avrebbe personalmente richiesto ed insistito affinché fosse Jon Moxley ha strappargli il titolo e a porre fine alla sua carriera da full timer. A fine match, il Blackpool Combat, Wheeler Yuta compreso, ha aggredito l'American Dragon soffocandolo con un sacchetto di plastica. Darby Allin ha provato ad intervenire, ma nulla ha potuto.

