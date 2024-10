Unifil: "Non lasciamo le nostre basi". L'Iran denuncia: "Massiccio cyberattacco, colpiti pure siti nucleari" | La diretta (Di sabato 12 ottobre 2024) Razzo di Hezbollah contro la Galilea, intercettato dalla difesa antimissile. A Teheran timore per la rappresaglia israeliana. Ordine ai palestinesi di lasciare il Nord della Striscia Ilgiornale.it - Unifil: "Non lasciamo le nostre basi". L'Iran denuncia: "Massiccio cyberattacco, colpiti pure siti nucleari" | La diretta Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Razzo di Hezbollah contro la Galilea, intercettato dalla difesa antimissile. A Teheran timore per la rappresaglia israeliana. Ordine ai palestinesi di lasciare il Nord della Striscia

Unifil : non lasciamo nostri siti Libano - Così il portavoce della missione, che conta anche un migliaio di soldati italiani. . 11. 52 La missione Onu nel sud del Libano Unifil non intende abbandonare le proprie posizioni. Il portavoce Tenenti ha aggiunto che le truppe israeliane hanno fatto incursioni in territorio libanese, a ridosso della 'linea blu' che divide i due Paesi,per poi tornare dalla propria parte. (Televideo.rai.it)

