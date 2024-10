Tasse allarme dalla Cgia di Mestre | le Pmi colpite 120 volte più dei giganti del web

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Come Davide contro Golia. La, piccola e battagliera associazione di artigiani e padroncini del Nordest, si scaglia contro idel web che, a differenza delle nostre Pmi, continuano a fare ricavi da capogiro, senza versare al fisco quanto dovuto. Sino alla fine dell’anno scorso, infatti, hanno continuato a trasferire buona parte degli utili ante imposte realizzati in Italia nei paesi a fiscalità di vantaggio. Risultato? Grazie a queste operazioni elusive, il nostro erario ha incassato da queste WebSoft solo le briciole. Vediamo i numeri emersi dal confronto messo a punto dall’Ufficio studi della. Se le nostre piccole imprese pagano ogni anno 24,6 miliardi di1, le 25 multinazionali del web presenti in Italia2, invece, ne versano molte meno: secondo l’Area Studi di Mediobanca solo 206 milioni di euro3.