Tabellone WTA Osaka 2024: Bronzetti e Cocciaretto cercano punti importanti in Giappone (Di sabato 12 ottobre 2024) Con le prime luci dell’alba italiana, è arrivato anche il Tabellone principale del WTA 250 di Osaka, in Giappone, uno dei due eventi della settimana che si sta per aprire (l’altro è Ningbo, in Cina, che è a livello di 500). A difendere il titolo c’è Ashlyn Krueger, che nel 2023 vinse a sorpresa battendo in finale la cinese Lin Zhu. Prima testa di serie è la polacca Magdalena Frech, che però pesca subito in modo non del tutto facile: dovrà vedersela con la colombiana Camila Osorio. Si tratta dello spot di Elisabetta Cocciaretto, che partirà con una qualificata e potrebbe avere l’ex campionessa degli Australian Open Sofia Kenin. Matteo Berrettini al via del torneo di Stoccolma: l’obiettivo è crescere di condizione Nella parte bassa, invece, Lucia Bronzetti. Un solo precedente tra lei e la spagnola Cristina Bucsa, nel 2021 a livello di primo turno a Limoges (WTA 125). Oasport.it - Tabellone WTA Osaka 2024: Bronzetti e Cocciaretto cercano punti importanti in Giappone Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Con le prime luci dell’alba italiana, è arrivato anche ilprincipale del WTA 250 di, in, uno dei due eventi della settimana che si sta per aprire (l’altro è Ningbo, in Cina, che è a livello di 500). A difendere il titolo c’è Ashlyn Krueger, che nel 2023 vinse a sorpresa battendo in finale la cinese Lin Zhu. Prima testa di serie è la polacca Magdalena Frech, che però pesca subito in modo non del tutto facile: dovrà vedersela con la colombiana Camila Osorio. Si tratta dello spot di Elisabetta, che partirà con una qualificata e potrebbe avere l’ex campionessa degli Australian Open Sofia Kenin. Matteo Berrettini al via del torneo di Stoccolma: l’obiettivo è crescere di condizione Nella parte bassa, invece, Lucia. Un solo precedente tra lei e la spagnola Cristina Bucsa, nel 2021 a livello di primo turno a Limoges (WTA 125).

WTA Pechino - sorteggiato il tabellone : Paolini terza testa di serie - Bronzetti-Osaka al primo turno - La capitale cinese si appresta ad ospitare un appuntamento fondamentale per la qualificazione alle Finals di Riyad (2-9 novembre), riservata alle prime 7 della Race e alla vincitrice di Wimbledon Barbora Krejcikova. Wang (16) Vekic bye (9) Kasatkina bye Wang vs (Q) Osorio vs Tomljanovic (19) Pavlyuchenkova bye (25) Yastremska bye Podoroska vs Ren Raducanu vs (Q) (5) Zheng bye (8) Ostapenko ... (Oasport.it)