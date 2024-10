Striscia la Notizia vs Affari Tuoi: questa sera tutte le “stranezze” sui premi del gioco di Stefano De Martino (Di sabato 12 ottobre 2024) Striscia la Notizia ha riacceso i riflettori su Affari Tuoi: numerose segnalazioni alla redazione di Antonio Ricci denunciano la costante presenza di pacchi di alto valore fino alle battute finali del gioco. questa sera, in prima serata, un servizio che farà un riassunto sui metodi del game show di De Martino. Fanpage.it - Striscia la Notizia vs Affari Tuoi: questa sera tutte le “stranezze” sui premi del gioco di Stefano De Martino Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024)laha riacceso i riflettori su: numerose segnalazioni alla redazione di Antonio Ricci denunciano la costante presenza di pacchi di alto valore fino alle battute finali del, in primata, un servizio che farà un riassunto sui metodi del game show di De

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Affari Tuoi trionfa nell’access prime time - non c’è sfida con Amadeus e Striscia la Notizia - Continua a leggere . Anche i programmi dell'access prime time catalizzano l'attenzione del pubblico e, infatti, sono quelli che poi fanno da traino alla prima serata. Affari Tuoi è il leader indiscusso della fascia, seguito dal tg satirico di Canale 5, e infine il Nove dove vincono, però, i format originali della rete. (Fanpage.it)

Striscia la Notizia - è crisi : doppiata da Affari Tuoi negli ascolti - Primi 10 giorni preoccupanti per la 37esima edizione del programma di Canale5, clamorosamente tallonato (anche) da Otto e Mezzo. 245. Per provare a rialzarsi dai poco entusiasmanti numeri della passata stagione, chiusa con una media di 3. Allarme in casa Antonio Ricci. La 37esima edizione di Striscia la Notizia, partita il 23 settembre 2024, è andata incontro a risultati Auditel a dir poco ... (Movieplayer.it)

Affari Tuoi - Striscia la Notizia - Chissà chi è : gli ascolti di Stefano De Martino - Antonio Ricci e Amadeus - I dati dell’access prime time di lunedì 30 settembre: su Rai1 una nuova puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino, su Canale 5 in onda Striscia la Notizia e sul Nove il programma di Amadeus, Chissà chi è.Continua a leggere . (Fanpage.it)