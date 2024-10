Skriniar alla Juventus ad una sola condizione: è arrivato l’annuncio (Di sabato 12 ottobre 2024) Antonio Barillà, giornalista de ‘La Stampa’, è intervenuto a ‘JuveZone’ su Calciomercato.it per approfondire le tematiche relative al mondo bianconero La Juventus ripartirà sabato prossimo dopo la sosta quando affronterà la Lazio allo Stadium. Sfida subito ostica per la truppa di Thiago Motta che ripartirà anche da una piccola emergenza. Skriniar (LaPresse) – Calciomercato.itQuesto il primo punto toccato dal collega Antonio Barillà, che è intervenuto a ‘JuveZone’ su Calciomercato.it: “Si riparte con un’emergenza, ma con il vantaggio di avere un allenatore che ha delle gerarchie molto elastiche. È capitato che abbia attinto al turnover senza essere costretto da infortuni o squalifiche, quindi io credo che tutte le alternative prospettate permettano alla Juventus di avere una squadra competitiva e in grado di sopperire alle defezioni”. Calciomercato.it - Skriniar alla Juventus ad una sola condizione: è arrivato l’annuncio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Antonio Barillà, giornalista de ‘La Stampa’, è intervenuto a ‘JuveZone’ su Calciomercato.it per approfondire le tematiche relative al mondo bianconero Laripartirà sabato prossimo dopo la sosta quando affronterà la Lazio allo Stadium. Sfida subito ostica per la truppa di Thiago Motta che ripartirà anche da una piccola emergenza.(LaPresse) – Calciomercato.itQuesto il primo punto toccato dal collega Antonio Barillà, che è intervenuto a ‘JuveZone’ su Calciomercato.it: “Si riparte con un’emergenza, ma con il vantaggio di avere un allenatore che ha delle gerarchie molto elastiche. È capitato che abbia attinto al turnover senza essere costretto da infortuni o squalifiche, quindi io credo che tutte le alternative prospettate permettanodi avere una squadra competitiva e in grado di sopperire alle defezioni”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Juventus su Skriniar : la volontà del Psg e le condizioni di Giuntoli | CM.IT - it, nel caso in cui dovesse lasciare Parigi, il Psg vorrebbe cederlo a titolo definitivo, visto che non è centrale nel progetto tecnico dei transalpini. In questa stagione, ha collezionato solo 111 minuti in Ligue 1, mentre in Champions League è rimasto in panchina per tutti i 180 minuti giocati dai parigini contro Girona e Arsenal. (Calciomercato.it)

Skriniar e Juventus - nuovo sgarbo all’Inter. Ma chi lo paga? PSG non fa sconti! - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Skriniar e Juventus, nuovo sgarbo all’Inter. Il PSG, dal canto suo, non sembra avere molta fretta di liberarsi del difensore, e non è nemmeno certo che sia disposto ad aprire alla formula del ... (Inter-news.it)

Skriniar : "Al PSG non sono felice". La Juventus c'è - ma non è sola. Ingaggio e formula di un affare per gennaio - Ritrovarsi altrove. Per Milan Skriniar la soluzione per superare il momento negativo potrebbe essere cambiare aria. Il difensore slovacco ha... (Calciomercato.com)