Sinner in finale a Shanghai, Machac ko in due set (Di sabato 12 ottobre 2024) Shanghai (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner in finale al “RolexShanghai Masters”, Atp 1000 in scena sul duro della capitaleeconomica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535dollari. Il numero 1 del mondo si è imposto in semifinale sul ceco Tomas Machac, 30esima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 7-5, in 1 ora e 42 minuti di match. Sinner si giocherà il titolo contro il vincente dell’altra semifinale tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitenseTaylor Fritz, rispettivamente quarta e settima testa di serie.Intanto ha messo al sicuro il primo testa del ranking Atp per il 2024. “Fantastico chiudere l’anno da numero 1 al mondo, era il sogno di quando ero bambino, poi un obiettivo, perchè arrivare numero 1 è una cosa, chiudere l’anno in testa un’altra. Per il resto sono molto contento di giocare una finale a Shanghai speriamo di fare una grande partita”. Unlimitednews.it - Sinner in finale a Shanghai, Machac ko in due set Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)(CINA) (ITALPRESS) – Jannikinal “RolexMasters”, Atp 1000 in scena sul duro della capitaleeconomica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535dollari. Il numero 1 del mondo si è imposto in semisul ceco Tomas, 30esima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 7-5, in 1 ora e 42 minuti di match.si giocherà il titolo contro il vincente dell’altra semitra il serbo Novak Djokovic e lo statunitenseTaylor Fritz, rispettivamente quarta e settima testa di serie.Intanto ha messo al sicuro il primo testa del ranking Atp per il 2024. “Fantastico chiudere l’anno da numero 1 al mondo, era il sogno di quando ero bambino, poi un obiettivo, perchè arrivare numero 1 è una cosa, chiudere l’anno in testa un’altra. Per il resto sono molto contento di giocare unasperiamo di fare una grande partita”.

