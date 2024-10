Sinner batte Machac: destinazione finale a Shanghai. Chiuderà l’anno da numero 1 (Di sabato 12 ottobre 2024) Shanghai, 12 ottobre 2024 – Piovono vincenti sul centrale di Shanghai. Jannik Sinner ‘resuscita’ da un inizio choc e si prende con un 6-4, 7-5 anche il match contro un Tomas Machac galvanizzato dalla vittoria contro Carlos Alcaraz. Centrata quindi la finale del Master 1000 cinese, l’opportunità è ghiotta per l’azzurro: dovesse conquistare il titolo blinderebbe definitivamente al vetta del ranking Atp fino a gennaio. Nell’ultimo atto di Shanghai aspetta il vincente fra Djokovic e Taylor Fritz: il primo punta al centesimo titolo della carriera, l’altro spera invece in una rivincita della finale degli Us Open. L’inizio al servizio è come uno scatto a motore freddo per l’azzurro. Dal primo game Machac gli è subito addosso, anticipando la risposta e giocando molto vicino alla linea, un paio di errori di troppo da parte di Jannik regalano il break in apertura all’avversario. Sport.quotidiano.net - Sinner batte Machac: destinazione finale a Shanghai. Chiuderà l’anno da numero 1 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Piovono vincenti sul centrale di. Jannik‘resuscita’ da un inizio choc e si prende con un 6-4, 7-5 anche il match contro un Tomasgalvanizzato dalla vittoria contro Carlos Alcaraz. Centrata quindi ladel Master 1000 cinese, l’opportunità è ghiotta per l’azzurro: dovesse conquistare il titolo blinderebbe definitivamente al vetta del ranking Atp fino a gennaio. Nell’ultimo atto diaspetta il vincente fra Djokovic e Taylor Fritz: il primo punta al centesimo titolo della carriera, l’altro spera invece in una rivincita delladegli Us Open. L’inizio al servizio è come uno scatto a motore freddo per l’azzurro. Dal primo gamegli è subito addosso, anticipando la risposta e giocando molto vicino alla linea, un paio di errori di troppo da parte di Jannik regalano il break in apertura all’avversario.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis - Sinner in finale a Shanghai - 12.35 Jannik Sinner è in finale al torneo Master1000 di Shanghai. Il n.1 mondiale supera in semifinale il ceco Machac, n.33 Atp. Ora l'azzurro aspetta in finale il vincente dell'altra semifinale fra Djokovic e Fritz. (Televideo.rai.it)

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 7-5 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : implacabile il n.1 nei momenti caldi. Finale con Djokovic? - Machac aggredisce con la risposta di diritto e Sinner mette fuori il recupero di diritto. 1-0 Battuta vincente al centro dell’italiano. 15-40 Servizio a uscire e diritto incrociato di Machac. 30-0 Servizio e diritto lungolinea dell’azzurro. Il ceco cambia la racchetta e dice a Sinner: “L’hai rotta, tiri troppo forte…“. (Oasport.it)

Ranking ATP degli italiani dopo Shanghai : Sinner n.1 - Berrettini scavalca Darderi. La nuova classifica - Lorenzo Sonego è retrocesso di un gradino dopo il ko al debutto (ora il piemontese è 50mo), mentre sono più indietro Fabio Fognini (76mo, +5) e Luca Nardi (97mo, ha perso otto posizioni con la sconfitta al primo turno). Francesco Passaro 533 (perderebbe una posizione nei confronti di Galan se andasse in finale al Challenger di Valencia, perderebbe una posizione nei confronti di de Jong se andasse ... (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Machac 6-4 7-5 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 30 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale della prima semifinale del Masters 1000 di Shanghai, quella tra Jannik Sinner e Tomas Machac! The post LIVE – Sinner-Machac 6-4 7-5, semifinale Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. Sportface. (Sportface.it)