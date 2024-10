Serie a femminile. Tempo di derby tra Como e Inter. Piovani punta il secondo posto (Di sabato 12 ottobre 2024) La Serie A femminile torna oggi in campo con due anticipi della sesta giornata di campionato. Si parte con Sassuolo-Fiorentina alle 15, mentre alle 18 è in programma il derby lombardo tra Como Women e Inter. Le lariane, dopo l’exploit della vittoria sul Milan nella prima giornata, hanno perso tre delle successive quattro gare, pareggiandone una. Per contro, le ragazze di Piovani non hanno ancora perso, battendo Sampdoria, Napoli e Sassuolo e pareggiando nel derby dopo una partita largamente dominata e contro la Roma campione d’Italia. La formazione nerazzurra (nella foto Cambiaghi), terza a un punto dalla Fiorentina e quattro dalla capolista Juventus (unica squadra finora a punteggio pieno) ha l’opportunità di mettere pressione proprio alle bianconere, attese domani alle 15.30 dalla sfida in casa contro le giallorosse. Sempre domani, ma alle 12. Sport.quotidiano.net - Serie a femminile. Tempo di derby tra Como e Inter. Piovani punta il secondo posto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Latorna oggi in campo con due anticipi della sesta giornata di campionato. Si parte con Sassuolo-Fiorentina alle 15, mentre alle 18 è in programma illombardo traWomen e. Le lariane, dopo l’exploit della vittoria sul Milan nella prima giornata, hanno perso tre delle successive quattro gare, pareggiandone una. Per contro, le ragazze dinon hanno ancora perso, battendo Sampdoria, Napoli e Sassuolo e pareggiando neldopo una partita largamente dominata e contro la Roma campione d’Italia. La formazione nerazzurra (nella foto Cambiaghi), terza a un punto dalla Fiorentina e quattro dalla capolista Juventus (unica squadra finora a punteggio pieno) ha l’opportunità di mettere pressione proprio alle bianconere, attese domani alle 15.30 dalla sfida in casa contro le giallorosse. Sempre domani, ma alle 12.

