Rari, un debutto da brividi. A Posillipo dopo le finali (Di sabato 12 ottobre 2024) dopo la promozione record della passata stagione in A2, imbattuta per 34 partite, la Rari Nantes Florentia maschile di pallanuoto torna finalmente in A1: il campionato che più le compete avendo una lunga e gloriosa storia alle spalle, con nove titoli tricolori vinti, l'ultimo nel 1980. Da allora ci è andata più volte vicino fino al 2001 quando alla Scandone di Napoli fu battuta in gara-5 della finale scudetto dalla rivale storica del Posillipo che di scudetti ne vanta undici. Il calendario ha voluto che al suo ritorno nella massima serie la Rari di Andrea Pieri rieletto all'unanimità alla presidenza della società per il prossimo quadriennio, abbia ritrovato subito proprio i napoletani; la gara è in programma oggi alle 18 alla Scandone con diretta streaming sulla piattaforma Waterpolo Channel.

