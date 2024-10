Rafa Marin, in Spagna non si fanno capaci: “Com’è che col Napoli non gioca?” (Di sabato 12 ottobre 2024) Anche in Spagna stanno iniziando a chiedersi come mai Rafa Marin non giochi praticamente mai col Napoli, tanto che Marca scrive: “È sorprendente che Rafa Marin non abbia ancora esordito in Serie A“. Il giornale spagnolo dedica un pezzo al difensore del Napoli: “Rafael Marín è stato uno dei giocatori rivelazione della scorsa stagione. «Quando vai in prestito cerchi di migliorare come calciatore, di fare quell’esperienza che ancora non hai», ha dichiarato a Marca riferendosi al suo periodo all’Alavés. A Vitoria ha fatto talmente bene – ha collezionato 35 presenze ed è stato il decimo giocatore della Liga con il maggior numero di passaggi (129) riusciti – che il Napoli ha deciso di pagare 12 milioni di euro per il suo acquisto, anche se il Real Madrid, conscio della crescita dell’U21, ha voluto una clausola di recompra da 25 milioni di euro nel 2026 e 35 milioni nel 2027?. Ilnapolista.it - Rafa Marin, in Spagna non si fanno capaci: “Com’è che col Napoli non gioca?” Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Anche instanno iniziando a chiedersi come mainon giochi praticamente mai col, tanto che Marca scrive: “È sorprendente chenon abbia ancora esordito in Serie A“. Il giornale spagnolo dedica un pezzo al difensore del: “el Marín è stato uno deitori rivelazione della scorsa stagione. «Quando vai in prestito cerchi di migliorare come calciatore, di fare quell’esperienza che ancora non hai», ha dichiarato a Marca riferendosi al suo periodo all’Alavés. A Vitoria ha fatto talmente bene – ha collezionato 35 presenze ed è stato il decimotore della Liga con il maggior numero di passaggi (129) riusciti – che ilha deciso di pagare 12 milioni di euro per il suo acquisto, anche se il Real Madrid, conscio della crescita dell’U21, ha voluto una clausola di recompra da 25 milioni di euro nel 2026 e 35 milioni nel 2027?.

