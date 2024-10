Qualiano, foto da un territorio dimenticato anche da Dio (Di sabato 12 ottobre 2024) Ci hanno inviato molteplici immagini di controlli fatti solo ieri da parte della AEOP. De Leonardis ci dica cosa ha fatto in questi anni per risolvere il problema Un incubo, foto che sembrano provenire direttamente dall’inferno. Solo pochissime settimane fa denunciavano gli ennesimi scarichi abusivi ed ecco comparirne ancora e ancora. La località sono quelle, solite, che subiscono maggiori martirii da parte di criminali. Perché come più volte ripetuto, chi abbandona amianto per strada è un criminale. Punito penalmente dalla legge. Purtroppo dobbiamo constatare ancora una volta l’assenza di controlli efficaci. Le foto inviateci dall’Associazione Europea Operatori Polizia durante un controllo dai parte dei volontari tra località Cardinale e via Ripuaria non lasciano scampo. Puntomagazine.it - Qualiano, foto da un territorio dimenticato anche da Dio Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ci hanno inviato molteplici immagini di controlli fatti solo ieri da parte della AEOP. De Leonardis ci dica cosa ha fatto in questi anni per risolvere il problema Un incubo,che sembrano provenire direttamente dall’inferno. Solo pochissime settimane fa denunciavano gli ennesimi scarichi abusivi ed ecco comparirne ancora e ancora. La località sono quelle, solite, che subiscono maggiori martirii da parte di criminali. Perché come più volte ripetuto, chi abbandona amianto per strada è un criminale. Punito penalmente dalla legge. Purtroppo dobbiamo constatare ancora una volta l’assenza di controlli efficaci. Leinviateci dall’Associazione Europea Operatori Polizia durante un controllo dai parte dei volontari tra località Cardinale e via Ripuaria non lasciano scampo.

