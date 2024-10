Poldi Pezzoli Milano, al via restauro dal vivo del ‘Ritratto di giovane donna’ (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ha preso il via al Museo Poldi Pezzoli di Milano il primo intervento conservativo 'dal vivo' sull’opera simbolo della casa Museo, il 'Ritratto di giovane donna' di Piero del Pollaiolo. Un’opportunità unica per tutti i visitatori di seguire da vicino e 'in diretta' l’intervento dei restauratori, comprendere l’importanza della diagnostica per immagini applicata L'articolo Poldi Pezzoli Milano, al via restauro dal vivo del ‘Ritratto di giovane donna’ proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ha preso il via al Museodiil primo intervento conservativo 'dal' sull’opera simbolo della casa Museo, il 'Ritratto didonna' di Piero del Pollaiolo. Un’opportunità unica per tutti i visitatori di seguire da vicino e 'in diretta' l’intervento dei restauratori, comprendere l’importanza della diagnostica per immagini applicata L'articolo, al viadaldeldiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Poldi Pezzoli Milano - al via restauro dal vivo del ‘Ritratto di giovane donna’ - Un’opportunità unica per tutti i visitatori di seguire da vicino e 'in diretta' l’intervento dei restauratori, comprendere l’importanza della diagnostica per immagini applicata […]. (Adnkronos) – Ha preso il via al Museo Poldi Pezzoli di Milano il primo intervento conservativo 'dal vivo' sull’opera simbolo della casa Museo, il 'Ritratto di giovane donna' di Piero del Pollaiolo. (Periodicodaily.com)

Poldi Pezzoli Milano - al via restauro dal vivo del 'Ritratto di giovane donna' - (Adnkronos) - Ha preso il via al Museo Poldi Pezzoli di Milano il primo intervento conservativo 'dal vivo' sull'opera simbolo della casa Museo, il 'Ritratto di giovane donna' di Piero del Pollaiolo. A questo scopo è stata avviata a partire da giugno scorso una dettagliatissima campagna di indagini diagnostiche con il supporto della Fondazione Bracco, Partner Scientifico di questo restauro e da ... (Liberoquotidiano.it)

Luci e restauri - il Poldi Pezzoli torna a splendere - Dopo un restauro di ben 4 mesi, che ha restituito ad una persino lo specchio, sostituendolo alla carta (sic), tornano a risplendere nel cosiddetto Salone dell’Affresco: sul soffitto, l’apoteosi del condottiero Bartolomeo Colleoni, dove la lettura dei capolavori - tra cui il “Tappeto di caccia”, esemplare unico, forse il più antico al mondo, proveniente dalla Persia del 500 - è favorita da nuova ... (Ilgiorno.it)

“Colpisci troppo forte, mi hai rotto la racchetta”: il siparietto di Machac dopo il colpo di Sinner – Video - La simpatica reazione del tennista ceco durante la semifinale del Masters 1000 a Shanghai ... (ilfattoquotidiano.it)

Obbligo di Spid per visitare siti porno dal 2025? Agcom spinge per la verifica dell’età con un ente terzo - Davvero da gennaio bisognerà utilizzare lo Spid per accedere ai siti porno in barba alla privacy? Non proprio. La notizia, che ha preso quota nelle ultime 24 ore, nasce in scia all’approvazione, da pa ... (ilfattoquotidiano.it)

Poldi Pezzoli Milano, al via restauro dal vivo del 'Ritratto di giovane donna' - Un’opportunità unica per tutti i visitatori di seguire da vicino e 'in diretta' l’intervento dei restauratori, comprendere l’importanza della diagnostica per immagini applicata alle opere d’arte e il ... (adnkronos.com)