Perché tutti mangiamo (e desideriamo fortemente) il gelato al pistacchio?

(Di sabato 12 ottobre 2024) «Ci massacrano con ilal, lo vogliono! Solo per questa stagione abbiamo prodotto in media 15 chili al giorno dialclassico e 15 chili circa per il gusto oro verde, che facciamo sempre con il». «Quantoalabbiamo venduto nell’ultima stagione? In totale circa 1400 chili!». «Abbiamo avuto un boom di richieste per ilalsalato con variegatura del sale di Cervia e pesto di». Potremmo continuare all’infinito e interpellarei gelatieri d’Italia ­– non solo tre dei migliori come Giovanna Musumeci (Bar Santo Musumesi a Randazzo), Luigi Buonansegna (Officine del gusto di Pignola) e Juraj Detvaj (Torcè di Roma) ­ – ma la risposta siamo certi sarebbe sempre la stessa: ilè il gusto più venduto.