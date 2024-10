Pd bordate di De Luca al suo partito | Non credibile per governare l’Italia

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Ho ascoltato Elly Schlein ha parlato in maniera garbata, ragionevole e condivisibile, ma non regge la totale divaricazione tra le parole garbate e la realtà di unche non èper”. Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De, intervenendo alla Festa del Foglio a Firenze, dove poco prima ha parlato la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein. “Oggi il Pd è isolato di due anni fa – ha aggiunto -. M5s sono andati per i fatti loro. Calenda sta per i fatti suoi. Renzi decide in piena autonomia. Quindi con quale coalizione ci presentiamo davanti al corpo elettorale? Poi ci sono vuoti di programma clamorosi, come sulla questione della sicurezza”. La questione del terzo mandato? “La considero un problema marginale e stupido. È una grande palla, non esiste.