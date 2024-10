New Zealand implacabile: batte facilmente Ineos e si porta sul 2-0 in America’s Cup (Di sabato 12 ottobre 2024) Team New Zealand ha inflitto una nuova sonora lezione a Ineos Britannia, dominando gara-2 della America’s Cup e issandosi così sul 2-0 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Il Defender ha compiuto un ulteriore passo verso i sette successi necessari per conservare la Vecchia Brocca, mettendo in chiaro le cose contro il Challenger of Record, apparso incapace di fronteggiare i rivali sulla lunga distanza nelle acque di Barcellona. Peter Burling e compagni sono risultati più veloci in bolina (sembra essere questo il punto di forza) e decisamente più brillanti in fase di manovra, mentre l’equipaggio guidato da Ben Ainslie è stato sicuramente più rapido in poppa ma non impeccabile nelle virate e nelle strambate, risultando complessivamente meno convincente dalla corazzata oceanica. Oasport.it - New Zealand implacabile: batte facilmente Ineos e si porta sul 2-0 in America’s Cup Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Team Newha inflitto una nuova sonora lezione aBritannia, dominando gara-2 dellaCup e issandosi così sul 2-0 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Il Defender ha compiuto un ulteriore passo verso i sette successi necessari per conservare la Vecchia Brocca, mettendo in chiaro le cose contro il Challenger of Record, apparso incapace di fronteggiare i rivali sulla lunga distanza nelle acque di Barcellona. Peter Burling e compagni sono risultati più veloci in bolina (sembra essere questo il punto di forza) e decisamente più brillanti in fase di manovra, mentre l’equipaggio guidato da Ben Ainslie è stato sicuramente più rapido in poppa ma non impeccabile nelle virate e nelle strambate, risultando complessivamente meno convincente dalla corazzata oceanica.

