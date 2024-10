Napoli, i numeri di Politano e McTominay (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Napoli ha i suoi cardini, i suoi titolari ormai inamovibili. Il Corriere dello Sport si è soffermato sui numeri di due calciatori fondamentali per gli azzurri. Il quotidiano sportivo, nell’edizione odierna, ha pubblicato una statistica relativa a Matteo Politano. L’attaccante del Napoli è tra i calciatori più utilizzati da Antonio Conte ed è uno degli insostituibili del tecnico azzurro. “L’equilibratore, ora attaccante e ora difensore, esterno a tutta fascia, una spina nel fianco per gli avversari e una freccia nell’arco di Conte. Questo e altro è diventato dall’estate a oggi Matteo Politano, un prezioso jolly della corsia destra. Nel tempo, all’età di 31 anni, nel pieno della propria consapevolezza tecnica, ha imparato ad essere tanti calciatori assieme e a fare tutto ciò che occorre per confermarsi protagonista. Terzotemponapoli.com - Napoli, i numeri di Politano e McTominay Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilha i suoi cardini, i suoi titolari ormai inamovibili. Il Corriere dello Sport si è soffermato suidi due calciatori fondamentali per gli azzurri. Il quotidiano sportivo, nell’edizione odierna, ha pubblicato una statistica relativa a Matteo. L’attaccante delè tra i calciatori più utilizzati da Antonio Conte ed è uno degli insostituibili del tecnico azzurro. “L’equilibratore, ora attaccante e ora difensore, esterno a tutta fascia, una spina nel fianco per gli avversari e una freccia nell’arco di Conte. Questo e altro è diventato dall’estate a oggi Matteo, un prezioso jolly della corsia destra. Nel tempo, all’età di 31 anni, nel pieno della propria consapevolezza tecnica, ha imparato ad essere tanti calciatori assieme e a fare tutto ciò che occorre per confermarsi protagonista.

