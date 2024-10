Napoli: catturato il latitante Ciro Granillo, figlio del boss Grimaldi. Era ricercato per armi e mafia (Di sabato 12 ottobre 2024) A Marano, comune in provincia di Napoli, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Bagnoli hanno arrestato Ciro Granillo, 33 anni, figlio naturale del boss Ciro Grimaldi, ritenuto dagli inquirenti ai vertici del clan egemone nel quartiere napoletano di Soccavo. Sull'uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso luglio dal Tribunale di Napoli. Per lui una condanna di tre anni Feedpress.me - Napoli: catturato il latitante Ciro Granillo, figlio del boss Grimaldi. Era ricercato per armi e mafia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) A Marano, comune in provincia di, i carabinieri del nucleo operativo della compagniaBagnoli hanno arrestato, 33 anni,naturale del, ritenuto dagli inquirenti ai vertici del clan egemone nel quartiere napoletano di Soccavo. Sull'uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso luglio dal Tribunale di. Per lui una condanna di tre anni

