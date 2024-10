Milan, Palmeri: “Fonseca di nuovo in discussione? Ridicolo. Dov’è la dirigenza?” (Di sabato 12 ottobre 2024) Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha scritto un pezzo per Sportitalia parlando del Milan, di Paulo Fonseca, di Ibrahimovic e delle dirigenza Pianetamilan.it - Milan, Palmeri: “Fonseca di nuovo in discussione? Ridicolo. Dov’è la dirigenza?” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tancredi, noto giornalista, ha scritto un pezzo per Sportitalia parlando del, di Paulo, di Ibrahimovic e delle

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manfredi Palmeri indagato per corruzione nell’inchiesta sui capi ultras di Milano - Foto X @bbbb1_2_L’accusa contro Manfredi Palmeri Il focus principale riguarda appunto la gestione dei parcheggi attorno allo stadio di San Siro. Tutti personaggi ben noti alle forze dell’ordine e all’opinione pubblica locale (in alcuni casi anche nazionale). . L'articolo Manfredi Palmeri indagato per corruzione nell’inchiesta sui capi ultras di Milano sembra essere il primo su VelvetMag. (Velvetmag.it)

Inchiesta curve Inter e Milan : indagato il consigliere regionale Palmeri - E’ quanto emerge nell’ordinanza firmata dal gip Domenico Santoro. Il politico accusato di corruzione tra privati per i suoi rapporti con un imprenditore interessato a “garantirsi l’aggiudicazione dell’appalto” per i parcheggi dello stadio di San Siro. Secondo quanto riferito dall’agenzia AdnKronos Manfredi Palmeri, consigliere regionale lombardo, è indagato nell’inchiesta della procura milanese ... (Calcioweb.eu)

**Calcio : inchiesta curve Inter e Milan - indagato consigliere regionale Palmeri** - (Adnkronos) - Manfredi Palmeri, consigliere regionale lombardo, è indagato nell'inchiesta della procura milanese che ha permesso di smantellare le curve di Milan e Inter. Milano, 30 set. Il politico accusato di corruzione tra privati per i suoi rapporti con un imprenditore interessato a "garantirsi l'aggiudicazione dell'appalto" per i parcheggi dello stadio di San Siro. (Liberoquotidiano.it)

L’ascesa dei “fascisti del terzo millennio” a Lucca - Si intitola “Difendere Lucca da CasaPound. Dalla curva dello stadio al Comune. Neofascisti in città ieri e oggi” ed è un libro di cronaca lucidissima perché con fonti dirette, documenti, post social, ... (articolo21.org)

Arresti ultras, il ‘re’ dei parcheggi sul nuovo stadio: “10mila euro a posto auto” - "Quando faranno lo stadio, dovranno venire. Non sarà tra 2, 3, 4 anni ma fra 5 o 6 anni quando lo stadio lo faranno, perché lo faranno, dovranno andare da ... (lapresse.it)

Retroscena clamoroso: volevano Simone Inzaghi subito! I dettagli - Simone Inzaghi ha ricevuto un'offerta per lasciare l'Inter subito: no del tecnico nerazzurro che ha deciso di restare ... (spaziointer.it)