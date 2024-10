Marco Maddaloni a Verissimo: la mia meravigliosa famiglia | Video Mediaset (Di sabato 12 ottobre 2024) Marco Maddaloni a Verissimo ha presentato la sua meravigliosa famiglia portando nel salotto di Silvia Toffanin, oltre alla moglie, anche i tre bellissimi figli. Tutti e tre praticano lo sport del papà, ma la piccolina di casa fa anche ginnastica artistica. Ecco l’intervista nel Video Mediaset. Superguidatv.it - Marco Maddaloni a Verissimo: la mia meravigliosa famiglia | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 12 ottobre 2024)ha presentato la suaportando nel salotto di Silvia Toffanin, oltre alla moglie, anche i tre bellissimi figli. Tutti e tre praticano lo sport del papà, ma la piccolina di casa fa anche ginnastica artistica. Ecco l’intervista nel

