Manuel Maura su Francesca Sorrentino di Uomini e donne: "La vita è imprevedibile..." L'ex fidanzato della nuova tronista del dating show di Maria De Filippi ha risposto ad alcune domande dei suoi follower sulla relazione con Francesca. Francesca Sorrentino e Manuel Maura, protagonisti di Temptation Island 2023, hanno vissuto una relazione altalenante. Dopo essersi separati, i due sono tornati insieme, ma si sono nuovamente divisi a giugno. Attualmente, Francesca è tronista di Uomini e donne, mentre Manuel esclude un possibile ritorno, ma mantiene una porta aperta per il futuro. La coppia partecipò al docu-reality prodotto da Maria De Filippi dopo che la ragazza aveva scritto alla redazione: "Lui ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna". Durante il falò di confronto, i due decisero di separarsi. Nell'ultima puntata del programma

Uomini e Donne - Manuel Maura svela se creda ancora in un ritorno con Francesca Sorrentino - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Domenico Monsellato? Gossipparo ? (@ilvostropensierogossip) Alla curiosità di un utente su quante volte avesse tradito la Sorrentino, ha così chiarito la questione: Questa è una domanda a cui ho sempre risposto, non ho problemi a rispondere. (Isaechia.it)

Uomini e Donne - Manuel Maura svela quante volte ha tradito Francesca Sorrentino : le nuove rivelazioni - Uomini e Donne, chi è la tronista Francesca Sorrentino Biografia di Francesca Sorrentino, quanti anni ha, quando è nata, da dove viene, che lavoro fa e il suo percorso a Temptation Island Uomini e Donne gossip: la reazione del pubblico alla confessione di Manuel La risposta di Manuel ... (Anticipazionitv.it)

Uomini e Donne : Manuel Maura parla di un possibile ritorno con Francesca Sorrentino e spiazza tutti - Uomini e Donne, chi è il tronista Alessio Pecorelli Biografia di Alessio Pecorelli, quanti anni ha, da dove viene, che lavoro fa, qual è la sua passione La carriera di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne Con Francesca Sorrentino al centro dell’attenzione come nuova tronista di Uomini e ... (Anticipazionitv.it)

