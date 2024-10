Luna Rossa, Conti: “Abbiamo scritto un pezzo di storia della vela femminile”; Porro: “Esperienza unica” (Di sabato 12 ottobre 2024) Giornata trionfale a Barcellona per la vela italiana, che può festeggiare il trionfo di Luna Rossa Prada Pirelli nella prima storica edizione dell’America’s Cup femminile. L’equipaggio italiano, dopo aver superato brillantemente le precedenti fasi eliminatorie, ha avuto la meglio quest’oggi nel singolo Match Race finale sul team britannico Athena Pathway conquistato un risultato di grande prestigio. Incontenibile l’euforia della squadra al termine della regata, con la timoniera Giulia Conti che ha poi parlato così ai canali ufficiali di Luna Rossa: “Oggi è la ciliegina sulla torta di un percorso iniziato a gennaio di quest’anno con gli allenamenti a Cagliari. Un progetto condiviso sin dal primo giorno con l’equipaggio degli Youth. Oasport.it - Luna Rossa, Conti: “Abbiamo scritto un pezzo di storia della vela femminile”; Porro: “Esperienza unica” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Giornata trionfale a Barcellona per laitaliana, che può festeggiare il trionfo diPrada Pirelli nella prima storica edizione dell’America’s Cup. L’equipaggio italiano, dopo aver superato brillantemente le precedenti fasi eliminatorie, ha avuto la meglio quest’oggi nel singolo Match Race finale sul team britannico Athena Pathway conquistato un risultato di grande prestigio. Incontenibile l’euforiasquadra al termineregata, con la timoniera Giuliache ha poi parlato così ai canali ufficiali di: “Oggi è la ciliegina sulla torta di un percorso iniziato a gennaio di quest’anno con gli allenamenti a Cagliari. Un progetto condiviso sin dal primo giorno con l’equipaggio degli Youth.

Dove non è riuscita la squadra maschile - hanno trionfato le donne di Luna Rossa - che vincono la Women's America's Cup - battento proprio il team inglese - Leggi anche › Clelia Sessa, la prima donna della meccatronica di Luna Rossa iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Vela, la squadra femminile di Luna Rossa trionfa a Barcellona sembra essere il primo su iO Donna. (Iodonna.it)

Puig Women’s America’s Cup - Luna Rossa nella storia : l’equipaggio femminile vince il Trofeo - Barcellona, 12 ottobre 2024 – Il team femminile di Luna Rossa Prada Pirelli si aggiudica l’evento riservato alle donne battendo nettamente quello britannico dopo una bellissima regata in cui ha sempre dominato e conferma la superiorità dell’equipaggio italiano anche nel formato a match race. In nessuna occasione, nonostante gli sforzi del team britannico, Luna Rossa ha lasciato spazio per una ... (Ilfaroonline.it)

Luna Rossa Prada Pirelli Vince la Prima America’s Cup Femminile della Storia - Dopo aver conquistato la Youth America’s Cup, l’equipaggio femminile ha confermato la propria superiorità anche nella categoria femminile, portando l’Italia ai vertici della vela internazionale. Congratulazioni al team Luna Rossa Prada Pirelli per questa impresa straordinaria, che segna un nuovo capitolo nella tradizione velica italiana. (Sport.periodicodaily.com)