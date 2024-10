Biccy.it - Lorenzo Spolverato: tutte le sue precedenti apparizioni tv

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Prima di essere scelto per entrare nella casa del Grande Fratello il belha partecipato a un paio di programmi televisivi senza tuttavia lasciare il segno. Durante la stagione televisiva 2018-2019 ha partecipato per poche puntate a Uomini & Donne in qualità di corteggiatore di Teresa Langella e Mara Fasone. Durante la sua presentazione in studio ha dichiarato: “Chiedo di essere il più piccolo fra loro. Ho 21 anni, sono vivace e amo gli scherzi. Però allo stesso tempo sono molto permaloso, è uno dei miei principali difetti. Abitavo anche io in una casa popolare a Milano, mi ha preso tanto il tuo discorso e si vede che sei una ragazza con le p4lle sotto“. Nel 2020, invece, ha partecipato in qualità di tentatore all’ottava edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi.