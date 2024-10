Lonely Planet: recensione della rom-com esotica di Netflix (Di sabato 12 ottobre 2024) Lonely Planet: recensione della rom-com esotica di Netflix Alcuni viaggi, più di altri, riescono a lasciare un segno profondo e indelebile nelle nostre esistenze. Non si tratta solo di ammirare luoghi lontani, esotici, o di restare incantati di fronte a panorami mozzafiato. Alcuni viaggi sono in grado di trasformare il nostro modo di percepire il mondo e, talvolta, anche di comprendere chi siamo e cosa davvero vogliamo. Ed è proprio questo tipo di viaggio ad essere raccontato nella nuova commedia romantica Lonely Planet, disponibile dall’11 ottobre su Netflix e visibile su Sky Glass, Sky Q e con l’app di Now Smart Stick. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di sabato 12 ottobre 2024)rom-comdiAlcuni viaggi, più di altri, riescono a lasciare un segno profondo e indelebile nelle nostre esistenze. Non si tratta solo di ammirare luoghi lontani, esotici, o di restare incantati di fronte a panorami mozzafiato. Alcuni viaggi sono in grado di trasformare il nostro modo di percepire il mondo e, talvolta, anche di comprendere chi siamo e cosa davvero vogliamo. Ed è proprio questo tipo di viaggio ad essere raccontato nella nuova commedia romantica, disponibile dall’11 ottobre sue visibile su Sky Glass, Sky Q e con l’app di Now Smart Stick.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lonely Planet - la recensione : l’amore (non) va in vacanza - Questo approccio riesce a dare alla storia una profondità inaspettata, evitando di ridurre i protagonisti a semplici stereotipi. Il film segue la storia di Katherine, una scrittrice che partecipa a un ritiro per autori in Marocco nel tentativo di superare un blocco creativo. Le stesse interazioni tra i protagonisti, pur ben recitate, a volte sembrano costruite più per effetto drammatico che per ... (Cinemaserietv.it)

Lonely Planet - recensione : Laura Dern - Liam Hemsworth e il cine-turismo smaccato di un romance patinato - Nonostante la coppia protagonista, decisamente affiatata, risulta tutto fin troppo prevedibile nel film di Susannah Grant. Tuttavia, e lo scriviamo subito, c'è un'artificiosità narrativa, enfatizzata dai dialoghi ben poco credibili, che lascia abbastanza perplessi. A metà tra un romanzo rosa e una guida turistica. (Movieplayer.it)

Planet B - la recensione : raccontare il presente parlando al futuro - Planet B è infatti una pellicola di genere che racconta un futuro prossimo (e ci auguriamo distopico) per poi affondare …. "There is no planet B" è la frase ormai iconica proclamata ad ogni manifestazione sul cambiamento climatico. Un futuro prossimo che più che mai sembra possibile. È questo che racconta il film presentato alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia 2024, ... (Movieplayer.it)

Lonely Planet: recensione della rom-com esotica di Netflix - La recensione di Lonely Planet, la commedia romantica di Susannah Grant con protagonisti Laura Dern e Liam Hemsworth. (cinefilos.it)

Lonely Planet: recensione del film Netflix con Laura Dern e Liam Hemsworth - Lonely Planet recensione del film romantico Netflix diretto da Susannah Grant con protagonisti Laura Dern e Liam Hemsworth ... (filmpost.it)

Laura Dern e Liam Hemsworth non salvano “Lonely Planet”, ma il Marocco del film Netflix è un invito al viaggio - L onely Planet, disponibile su Netflix, si posiziona nel prolifico filone delle storie d’amore dove la donna è molto più grande dell’uomo. Se nella teoria il film cerca di proporre in modo brillante ... (iodonna.it)