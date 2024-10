LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: Evenepoel l’unico che può impensierire Pogacar (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 118a edizione del Giro di Lombardia, l’ultima classica Monumento della stagione ciclistica. La Classica delle Foglie Morte partirà da Bergamo per concludersi a Como dopo 255 km e quasi 5000 metri di disLIVEllo. Tante saranno le ascese per fare la differenza e grande selezione in gruppo: si comincerà con il Forcellino di Bianzano (6,4 km al 5%), poi il Ganda (9,2 km al 7,3%). Discesa fino a Zogno e poi si risale ancora verso il Colle di Berbenno (4,6 km al 6,1%). Non ci sarà un attimo di respiro: dopo la discesa si risale subito verso Valpiana (10,1 km al 6,2%). Tra discesa e pianura ci saranno 40 km più tranquilli prima del gran finale: si parte da Sella di Osigo (5 km al 5,7%), la Madonna del Ghisallo che verrà affrontata dal versante meno duro (6,3 km al 4,1%). Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: Evenepoel l’unico che può impensierire Pogacar Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 118a edizione deldi, l’ultima classica Monumento della stagione ciclistica. La Classica delle Foglie Morte partirà da Bergamo per concludersi a Como dopo 255 km e quasi 5000 metri di disllo. Tante saranno le ascese per fare la differenza e grande selezione in gruppo: si comincerà con il Forcellino di Bianzano (6,4 km al 5%), poi il Ganda (9,2 km al 7,3%). Discesa fino a Zogno e poi si risale ancora verso il Colle di Berbenno (4,6 km al 6,1%). Non ci sarà un attimo di respiro: dopo la discesa si risale subito verso Valpiana (10,1 km al 6,2%). Tra discesa e pianura ci saranno 40 km più tranquilli prima del gran finale: si parte da Sella di Osigo (5 km al 5,7%), la Madonna del Ghisallo che verrà affrontata dal versante meno duro (6,3 km al 4,1%).

