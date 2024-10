Le Iene – Delitto di Avetrana: le anticipazioni di domenica 13 ottobre (Di sabato 12 ottobre 2024) Le Iene, le anticipazioni del nuovo servizio di Alessandro Sortino Avetrana, 5 settembre 2024. Quello di Alessandro Sortino è un viaggio-racconto nella storia di un uomo che sostIene di essere l’assassino di sua nipote di quindici anni, ma a cui nessuno crede. Parliamo di Michele Misseri che, a distanza di quattordici anni, continua a proclamarsi colpevole dell’omicidio di Sarah Scazzi. Per ascoltare quella che l’uomo continua a definire “l’unica verità” l’inviato ha passato due giorni nella casa dove è avvenuto l’omicidio e dove Misseri è tornato a vivere dopo aver scontato la sua pena carceraria (i giudici lo hanno condannato a otto anni per concorso in soppressione di cadavere, ndr.). “Sono io l’assassino di Sarah. Non mi credono perché mi hanno fatto cambiare le versioni, non le ho cambiate io, me le hanno fatte cambiare.”. 361magazine.com - Le Iene – Delitto di Avetrana: le anticipazioni di domenica 13 ottobre Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Le, ledel nuovo servizio di Alessandro Sortino, 5 settembre 2024. Quello di Alessandro Sortino è un viaggio-racconto nella storia di un uomo che sostdi essere l’assassino di sua nipote di quindici anni, ma a cui nessuno crede. Parliamo di Michele Misseri che, a distanza di quattordici anni, continua a proclamarsi colpevole dell’omicidio di Sarah Scazzi. Per ascoltare quella che l’uomo continua a definire “l’unica verità” l’inviato ha passato due giorni nella casa dove è avvenuto l’omicidio e dove Misseri è tornato a vivere dopo aver scontato la sua pena carceraria (i giudici lo hanno condannato a otto anni per concorso in soppressione di cadavere, ndr.). “Sono io l’assassino di Sarah. Non mi credono perché mi hanno fatto cambiare le versioni, non le ho cambiate io, me le hanno fatte cambiare.”.

