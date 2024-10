Lapo Elkann, debiti e numeri in rosso: sul conto in banca solo 1.200 euro (Di sabato 12 ottobre 2024) La situazione finanziaria di Lapo Elkann sembra essere in una fase critica, secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza e dalla Procura di Torino, che ha disposto un maxi sequestro nell'ambito di una vicenda di presunta frode fiscale che coinvolge anche il fratello John Elkann. Dai conti correnti italiani di Lapo sarebbe emersa scarsa liquiditĂ , complicata ulteriormente dalla chiusura Feedpress.me - Lapo Elkann, debiti e numeri in rosso: sul conto in banca solo 1.200 euro Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) La situazione finanziaria disembra essere in una fase critica, secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza e dalla Procura di Torino, che ha disposto un maxi sequestro nell'ambito di una vicenda di presunta frode fiscale che coinvolge anche il fratello John. Dai conti correnti italiani disarebbe emersa scarsa liquiditĂ , complicata ulteriormente dalla chiusura

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Buon compleanno Piero Fassino - Vladimir Putin - Lapo Elkann… - Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. . Inoltre compiono gli anni: Pier Gianni Prosperini, politico; Luigi Cocilovo, politico; Luca Novelli, scrittore, disegnatore, giornalista; Franco Vannini, ex calciatore, allenatore; Tilde Corsi, produttrice cinema; Gianandrea Gazzola, artista, designer, cabarettista; Piero Fassino, politico; Bruno Nobili, ex calciatore, allenatore; Edoardo ... (Romadailynews.it)

Il party - i paparazzi - le nozze e l'overdose : la storia d'amore tra Lapo Elkann e Martina Stella - Tutto sulla storia tra Lapo Elkann e Martina Stella, dal colpo di fulmine nel 2003 a un party della Lancia fino all'addio nel 2005 per gli stili di vita differenti. (Ilgiornale.it)

EreditĂ Agnelli - sequestro per John - Lapo e Ginevra Elkann tra spartizioni su Whatsapp di preziosi per 170 mln e trust fittizi - Proseguono le indagini della procura di Torino sull'ereditĂ degli Agnelli, il tesoro dei fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann posto sotto sequestro preventivo con l'accusa di essere stato occultato per essere sottratto a riscossione tributaria da 74,8 milioni di euro, ovvero pari a 42,8 milioni di I . (Ilgiornaleditalia.it)