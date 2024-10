"La mia vita passata allo scanner, la magistratura dia risposte" (Di sabato 12 ottobre 2024) Il primo ministro al Tg5: "I gruppi di pressione non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare e non si fa ricattare" Ilgiornale.it - "La mia vita passata allo scanner, la magistratura dia risposte" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il primo ministro al Tg5: "I gruppi di pressione non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare e non si fa ricattare"

