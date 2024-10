La famiglia MG si allarga (Di sabato 12 ottobre 2024) Avanguardia e prezzi competitivi. Questi i dettagli su cui MG ha posto l'attenzione nel lancio della nuova gamma SUV: nuova MG ZS con sistema Full Hybrid+ e nuova famiglia HS nelle motorizzazioni benzina e ibridi plug-in. MG ZS Hybrid+ presenta un design rinnovato e dimensioni generose che conferiscono alla vettura comfort e spazio. E' equipaggiata da un sistema full hybrid che accoglie un motore a benzina 4 cilindri 1.5 aspirato, batteria da 1,83 kWh e una trasmissione a 3 rapporti integrata da due motori elettrici. I valori di consumo sono pari a 5/5,1 l/100 km e i valori di emissioni di CO2 113-115 sono coerenti con Ecobonus 61-135. La nuova generazione ZS incorpora la tecnologia di controllo da remoto tramite app iSmart con diverse funzioni e ADAS di livello 2+ sono disponibili su tutti gli allestimenti. Anche MG ZS beneficia della garanzia di fabbrica di 7 anni o 150.000 km. Iltempo.it - La famiglia MG si allarga Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Avanguardia e prezzi competitivi. Questi i dettagli su cui MG ha posto l'attenzione nel lancio della nuova gamma SUV: nuova MG ZS con sistema Full Hybrid+ e nuovaHS nelle motorizzazioni benzina e ibridi plug-in. MG ZS Hybrid+ presenta un design rinnovato e dimensioni generose che conferiscono alla vettura comfort e spazio. E' equipaggiata da un sistema full hybrid che accoglie un motore a benzina 4 cilindri 1.5 aspirato, batteria da 1,83 kWh e una trasmissione a 3 rapporti integrata da due motori elettrici. I valori di consumo sono pari a 5/5,1 l/100 km e i valori di emissioni di CO2 113-115 sono coerenti con Ecobonus 61-135. La nuova generazione ZS incorpora la tecnologia di controllo da remoto tramite app iSmart con diverse funzioni e ADAS di livello 2+ sono disponibili su tutti gli allestimenti. Anche MG ZS beneficia della garanzia di fabbrica di 7 anni o 150.000 km.

