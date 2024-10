Kazakistan-Slovenia (Uefa Nations League B, 13-10-2024 ore 15:00 ): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 12 ottobre 2024) Quarto turno di gare nel gruppo B2 di Nations League con il fanalino di coda Kazakistan impegnato in casa contro la Slovenia di Kek. Poco da fare per i Qar?y?alar contro l’Austria, travolti da un avversario superiore e ancora fermi ad 1 punto in 3 gare, senza aver neppure trovato la via della rete. La gara odierna è decisamente l’ultima spiaggia per cercare di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Kazakistan-Slovenia (Uefa Nations League B, 13-10-2024 ore 15:00 ): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Quarto turno di gare nel gruppo B2 dicon il fanalino di codaimpegnato in casa contro ladi Kek. Poco da fare per i Qar?y?alar contro l’Austria, travolti da un avversario superiore e ancora fermi ad 1 punto in 3 gare, senza aver neppure trovato la via della rete. La gara odierna è decisamente l’ultima spiaggia per cercare di InfoBetting: Scommesse Sportive e

